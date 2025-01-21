زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب تايوان ويخلف مصابين

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 27 شخصا بجروح طفيفة علاوة على وقوع بعض الأضرار المادية. وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان إن الزلزال وقع في الساعة 17:12 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد ذكرت في وقت سابق أن شدة الزلزال بلغت 6 درجات. ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان. وقالت إدارة الإطفاء في تايوان إن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة. ومن بينهم ستة أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان. ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي. ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ مازالوا يقيمون حجم الأضرار.