شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو مؤسسة أبو العينين يبدأون تجهيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ متطوعو مؤسسة أبو العينين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تجهيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك ضمن القافلة التاسعة للتحالف الوطني، وتحتوي المساعدات على مواد غذائية وكساء، تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في القطاع.

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المُستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدًا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

المساعدات الإنسانية

متطوعو مؤسسة أبو العينين

المساعدات الغذائية

جانب من المساعدات

مساعدات مؤسسة أبو العينين

تجهيز المساعدات