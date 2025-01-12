أربع دقائق صمت للصندوق الأسود بالطائرة الكورية المنكوبة تزيد من الغموض

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان السبت، إن هناك بيانات رئيسية مفقودة من الصندوقين الأسودين من طائرة بوينج 737 800 التي تحطمت في المهبط في مطار بكوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة أوقفا التسجيل في آخر أربع دقائق قبل أن تصطدم الطائرة بهيكل في نهاية المهبط.

ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان، يحاول فريق تحقيق مشترك مؤلفاً من مسؤولين كوريين وأميركيين تحديد السبب وراء توقف الأجهزة.

ومازالت السلطات تحاول التوصل للسبب وراء أكثر كارثة جوية فتكاً، أودت بحياة 179 من أصل 181 كانوا على متنها.

وكانت الطائرة التابعة لشركة جيجو أير في طريقها إلى مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، تحاول الهبوط اضطرارياً في 29 ديسمبر عندما انزلقت وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد اصطدامها بالهيكل.

ووقع الحادث بعد دقائق قليلة من تحذير برج المراقبة بالمطار الطيار من خطر هجمات الطيور.