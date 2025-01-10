سلامي: شعبنا يطالبنا بتنفذ عملية الوعد الصادق 3 ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الى أن "الأعداء يحاولون ترويج أن إيران ضعفت بعد الأحداث الأخيرة وفقدت أذرعا رادعة بالمنطقة"، معتبرا أن "القدرات الدفاعية والردعية الإيرانية لم تضعف أبدا وهي لا تعتمد على أي مناطق أخرى".

ولفت سلامي، الى ان "شعبنا يطالبنا بتنفذ عملية الوعد الصادق ٣ ولن نسمح بتلاشي شغفهم بالسعي نحو القوة"، مضيفا :"بعد خروجنا من سوريا دمر الكيان الصهيوني بناها التحتية الدفاعية".

وأعلن أنه "سنكشف عن مدن الصواريخ والمسيرات لإظهار الجانب المخفي لقوة وعظمة بلادنا"، معتبرا ان "إسرائيل وصمة عار على العالم وهي تعتمد على الدعم المباشر من الولايات المتحدة".