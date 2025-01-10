قوى الأمن: توقيف شقيقَين في الأوزاعي والعمروسية نفذا عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات، عن قيام مجهولَين بتنفيذ عمليّات نشل فى العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما شقيقان ويُدعيان: "ع. ص." (مواليد عام 1994، لبناني) و"ع. ص." (مواليد عام 2007، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أنّ الأوّل من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا سرقة سيّارة، نشل، مخدِّرات، سرقة درّاجة، ضرب وإيذاء، شهر سلاح حربي، طعن بسكين، صدم، تهجّم وشتم وإهانة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2024-12-30، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة ​الأوزاعي​ على متن درّاجة آليّة نوع "Get" لون رمادي دون لوحات تمّ ضبطها. وبالتّزامن، تمّ توقيف الثّاني في محلّة ​العمروسية​ على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون فضّي دون لوحات تمّ ضبطها"، مبيّنةً أنّ "بتفتيشهما والدّراجتَين، تمّ ضبط مبلغ مالي وهاتفين خلويَّين".

وذكرت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليّات النّشل في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها في الشويفات وجسر خلدة والجناح. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات"، لافتةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".