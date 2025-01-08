التقى ممثلا كتلة "تجدد" النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي وفي حضور نواب تحالف التغيير ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على مائدة إفطار في قصر الصنوبر، في بحضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
واعلن معوض ان "اللقاء تناول ملف الانتخابات الرئاسية، وسط تأكيد الحاضرين ضرورة أن تكون جلسة الغد حاسمة لوضع حد للشغور الرئاسي، كمدخل لاستعادة سيادة الدولة وتكوين السلطة، وتوجههم لدعم وصول قائد الجيش العماد جوزف عون".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض ومخزومي ونواب من كتلة التغيير أعلنوا توجههم لدعم وصول قائد الجيش في جلسة الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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