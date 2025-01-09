شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطير إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة أنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه في التاسعة صباح اليوم الخميس، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى نيجيريا استعداداً لمواجهة فريق إنيمبا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والمقرر إقامتها على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على سفر أحد الطهاة "شيف خاص"، مع بعثة النادى لنيجيريا استعدادًا لمباراة إنيمبا.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك المتصدر برصيد 8 نقاط، ويليه كل من بلاك بولز وأنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، ويحتاج المصري إلى الفوز في آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصري لمواجهة أنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة المصري وأنيمبا للطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير " ، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد " ، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.