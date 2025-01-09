شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم فى مصر.. ثبات البيع والشراء فى البنوك بعد الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025 عقب هبوط ملحوظ بختام التداولات أمس الأربعاء.

هبوط سعر الدولار في مصر جاء على خلفية دخول استثمارات جديدة في القطاع المصرفي عبر أدوات الدين المختلفة، وفى ما يلى سعر الدولار في السوق المصرى وفق أحدث تحديثات فى أسعار العملات.

فيما يلى بيانات سعر الدولار فى مصر وفق آخر تحديثات منشورة على موقع البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.