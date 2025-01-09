شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى بورصة الذهب العالمية ينعكس على سعر الذهب اليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

حالة من القلق والترقب تسيطر على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام 2025 لحركة الفائدة الأمريكية، بعد تقارير تفيد بتغير اتجاه الفيدرالي الأمريكي من خفضين للفائدة إلى خفض واحد فقط، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الذهب في مصر، الأمر الذي قد يغير من توقعات سعر الذهب بمصر

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4304 جنيها.

عيار 21 يسجل 3765 جنيها.

عيار 18 يسجل 3227 جنيها.

الجنيه الذهب 30120 جنيها.

وعلى الصعيد المصري، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.

لا يزال عدم اليقين قائم في الأسواق المحلية فيما يتعلق بمستقبل سعر الصرف إلا أن التحركات المعتدلة لسعر الصرف وانتهاء القفزات المفاجئة واختفاء وجود سعرين يساعد الأسواق على الهدوء والاستقرار بشكل كبير وهو ما ينعكس على تحركات سعر الذهب المحلي.