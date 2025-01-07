رئيس كوريا الشمالية أكد أن نظام الصواريخ فرط الصوتي سيحتوي بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ

اشار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الى أن "نظام الصواريخ فرط الصوتي الجديد الذي استخدم في إطلاق تجريبي الاثنين من شأنه أن يساعد في ردع خصوم البلاد في المحيط الهادئ".

وأكد كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "نظام الصواريخ فرط الصوتي سيحتوي بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكنهم التأثير على أمن دولتنا".