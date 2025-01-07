سلطات روسيا اعلنت السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا

أعلنت سلطات روسيا "السيطرة على مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا بعد ثلاثة أشهر من المعارك"، معتبرة أن "هذا التقدم سيتيح لقواتها السيطرة على باقي منطقة دونيتسك بوتيرة متسارعة".
ويأتي الإعلان في حين تشن القوات الاوكرانية، هجوما جديدا في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مئات الكيلومترات المربّعة منذ الهجوم الذي شنّته في آب 2024.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية ميخائيلو دراباتي لوسائل إعلام منها وكالة فرانس برس، "نكبد الروس خسائر باستمرار" دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العملية الجارية في كورسك.
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