شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون ألماني يوقع على حظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الألعاب النارية في ألمانيا

ضحايا الألعاب النارية

الاحتفالات بالألعاب النارية

حظر الألعاب النارية

الدمام - شريف احمد - وقّع أكثر من مليون ألماني على عريضة أطلقتها الشرطة تطالب بحظر الألعاب النارية ليلة رأس السنة.يأتي هذا الإجراء، بعد أن تسببت الاحتفالات مجددًا بإصابات وأضرار في الممتلكات وأثارت جدلا سياسيًا في البلاد.وقد جمعت العريضة التي أطلقها قسم برلين في نقابة الشرطة Gewerkschaft der Polizei (GdP)، أكثر من 1,4 مليون توقيع عبر الإنترنت الاثنين، للمطالبة بـ"فرض حظر وطني على الألعاب النارية".وأشارت العريضة التي سُلّمت إلى وزارة الداخلية الاثنين إلى أن الشرطيين "استُهدفوا بشتّى أنواع الألعاب النارية المتوفرة مجانا في المتاجر. ويجب أن ينتهي هذا الأمر".ودعت إلى "حل يدخل حيز التنفيذ سريعًا حتى لا نتحدث عن عشرات الجرحى العام المقبل".وقد قضى خمسة أشخاص في حوادث عرضية ليلة رأس السنة في ألمانيا، بسبب إشعال ألعاب نارية قوية، وجرى توقيف حوالى 400 شخص في برلين.وأصيب 30 عنصرًا من عناصر القوى الأمنية في برلين وحدها، إصابة أحدهم خطرة استدعت إجراء عملية جراحية.وعلى المستوى الوطني، هناك أكثر من مئة جريح، في صفوف الشرطة، بحسب ما قال رئيس الحزب الديموقراطي الألماني أندرياس روسكوبف لصحيفة "راينيش بوست" بعد تقديم الالتماس.يحتفل الألمان بالعام الجديد باستخدام مكثف للألعاب النارية التي يطلقها أفراد، بعضها غير قانوني أو محلي الصنع، ما يثير جدلا كل عام حول حظر المفرقعات الأكثر قوة.وأعلنت شرطة برلين السبت، القبض على رجل يبلغ 23 عاما يُشتبه في أنه رمى مفرقعات باتجاه نافذة شقة في منطقة نويكولن، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.وأثار مقطع الفيديو الذي نشره هذا الناشط الفلسطيني على الشبكات الاجتماعية والذي أوقفته السلطات في المطار "أثناء محاولته مغادرة البلاد"، بحسب الشرطة، الكثير من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقبل أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية في ألمانيا، قالت حكومة المستشار الديموقراطي الاشتراكي أولاف شولتس إنها لا تؤيد فرض حظر عام على المفرقعات.بينما يفضل وزير الداخلية فرض المزيد من العقوبات "الصارمة" وتطبيق حظر يطال مناطق محددة حصرا.وفي شونبيرغ، وهي منطقة أخرى بالعاصمة، أدى انفجار مفرقعات نارية إلى تدمير نوافذ وأبواب نحو أربعين منزلا أصبحت الآن غير صالحة للسكن، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.