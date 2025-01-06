"النشرة": فرنسا على خط الاتصالات لإيجاد تسوية جامعة بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

علمت "النشرة" ان فرنسا باشرت اتصالات واسعة، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية. وسيصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء المقبل إلى بيروت، في محاولة باريسية لطرح تسوية سياسية حول مرشح للرئاسة يحظى بدعم اكثرية نيابية لبنانية.
واضافت المعلومات ان الفرنسيين قرروا التحرك سريعاً، بعدما لمسوا تباعداً سياسياً لبنانياً لا يقود إلى اتمام الاستحقاق الرئاسي.
وتبدو الحركة السياسية الخارجية والداخلية مزدحمة قبل موعد جلسة الانتخاب نهار الخميس المقبل.
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