إحباط هجوم إرهابي غرب روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت أجهزة الأمن الروسية من إحباط هجوم إرهابي في مدينة يكاتيرينبورغ غرب البلاد.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان نقلته وكالة "انتر فاكس" للأنباء أن أربعة مواطنين روس من مواليد 2007 و2008، خططوا لتفجير عبوات ناسفة في أحد الأماكن المزدحمة بمدينة يكاتيرينبورغ في مقاطعة سفيردلوفسك، وأن اثنين من المعتقلين خططا لحرق سيارة تابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف البيان أنه تم العثور في مكان إقامة المتهمين على مكونات عُبْوَة ناسفة، بالإضافة إلى مُعِدَّات اتصالات تحتوي على تعليمات تصنيعها.