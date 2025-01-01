شكرا لقرائتكم خبر عن نيو أورلينز تكثف نشر عناصر إنفاذ القانون إثر حادث الدهس والان نبدء بالتفاصيل

تعامل الشرطة

الدمام - شريف احمد - قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 35 آخرون الأربعاء عندما دهست شاحنة صغيرة حشدًا من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي في مدينة نيو أورلينز الأميركية، وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) تحقيقا في "عمل إرهابي".وقال مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إن الرجل سائق الشاحنة الذي فر في بادئ الأمر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة "قتل"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأكدت المسؤولة في شرطة المدينة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحافي عقب الهجوم أن سائق شاحنة صغيرة حاول "دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص"، وقالت "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".وأعلنت هيئة الطوارئ المحلية في بيان مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح.ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ بإطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد، وأكدت الشرطة إصابة اثنين من عناصرها بإطلاق نار خلال الهجوم.وقال البيت الأبيض "اتصل الرئيس بايدن بعمدة نيو أورلينز لاتويا كانتريل لتقديم كامل دعم الحكومة الفدرالية في أعقاب الأخبار المروعة التي تفيد بأن سائقا قتل وجرح عشرات الأشخاص خلال الليل في نيو أورلينز".وأكدت بلدية المدينة نشر عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون خلال فترة رأس السنة، مع استعداد السلطات لتوافد حشود ضخمة إلى الشوارع.