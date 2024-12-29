أسامة حمدان: ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار

أوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، في تصريحات لقناة "الأقصى"، أن إسرائيل تنقلب في "كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه"، مضيفًا "العدو يقول إنه غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان ويقف عند هاتين النقطتين".

ولفت إلى "أننا ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط".

وأكد حمدان "أننا نتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار".

وقال "أجرينا اتصالات مع الوسطاء ومع تركيا وجهات أخرى لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار".

إلى ذلك، أشار حمدان إلى أن "الأجهزة الأمنية في الضفة لم تتحرك لصد اعتداءات الاحتلال ولا لقطعان المستوطنين"، و"ندعو الأجهزة الأمنية لتوجيه بنادقهم إلى الاحتلال وهذا السلوك الوطني الشرعي الوحيد المتوقع منها".

وأضاف "المقاومون في جنين ليسوا خارجين عن القانون فمواجهة الاحتلال واجب وطني".

هذا، واعتبر حمدان أن "ما يقوم به إخواننا في اليمن عملٌ مقدّر وحجة على كل القاعدين والجبناء".