سرايا القدس: أوقعنا أفراد قوة صهيونية بين قتيل وجريح بتفجير منزل مفخخ مسبقا استدرجناها إليه غرب بيت حانون

اعلنت كتيبة جنين في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية"، اننا "أوقعنا أفراد قوة صهيونية بين قتيل وجريح بتفجير منزل مفخخ مسبقا استدرجناها إليه غرب بيت حانون".

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