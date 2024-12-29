اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، الى أن "هناك أسماء رئاسية ستُطرح ستتعادل لناحية الأصوات، وسمعت من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يرغب بتأجيل جلسة التاسع من كانون المقبل"، لافتا الى أن "اللجنة الخماسية رفضت منذ اللحظة الأولى الدخول بالأسماء الرئاسية، والكلام عن زياراتي المتكررة لبري لدعم ترشيحي رئاسياً معيب".
وذكر في حديث لقناة "الجديد"، ان "رئيس حزب القوات سمير عجع نقل لي أنه لو اتفق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل "كنا جبنا بساعتين رئيس". وأكد أن "رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون دبلوماسياً وسياسياً قادراً على إقامة حوار داخلي مع تمتعه بخلفية اقتصادية ومالية وليس عليه أي "شبهة فساد".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: الكلام عن زياراتي المتكررة لبري لدعم ترشيحي رئاسياً معيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.