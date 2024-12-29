ارتفاع عدد الضحايا جراء تحطم طائرة الركاب في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية إلى 85

أعلنت السّلطات الكوريّة الجنوبيّة، ارتفاع عدد الضّحايا جرّاء تحطّم طائرة الرّكاب الكوريّة الّتي تحمل 181 شخصًا، بينهم ستّة من أفراد الطّاقم، في مطار موان الدّولي في جنوب غرب البلاد، إلى 85 شخصًا، عُثر عليهم جميعًا في ذيل الطّائرة؛ ومن المرجّح أن يزداد عدد الضّحايا. وقد تم إنقاذ راكب واحد وفرد واحد من طاقم الطّائرة حتّى الآن.

وكانت قد أوضحت الوكالة أنّ طائرة "جيجو إير" (Jeju Air) انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، واصطدمت بسياج في المطار في بلدة مو أن، على بعد حوالي 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول، قبل أن تنفجر وتشتعل النّيران فيها، مشيرةً إلى أنّ معظم الرّكاب كوريّين، باستثناء اثنين من تايلاند.

ويَشتبه المسؤولون في أنّ عطلًا في عجلات الهبوط، ربّما بسبب الاصطدام بطيور، هو السّبب وراء الحادث. وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السّبب الدّقيق.