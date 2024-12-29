الدفاع التركية: حيّدنا 3038 إرهابيًا منذ مطلع العام في شمال العراق وسوريا والداخل التركي

كشفت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "قوّاتها المسلّحة تمكّنت منذ مطلع العام الحالي، من تحييد 3 آلاف و38 إرهابيًّا ينتمون إلى تنظيمات إرهابيّة عدّة، في شمال العراق وسوريا والدّاخل التّركي".

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّه "تمّ تدمير ألف و330 مغارةً وملجأً كان يتحصّن فيها الإرهابيّون"، معلنةً "استسلام 107 إرهابيّين للقوّات المسلّحة التّركيّة خلال الفترة المذكورة". وأوضحت أنّ "العمل جارٍ لتعزيز قدرات القوّات المسلّحة الرّدعيّة، من خلال تطوير الأسلحة والصّناعات الدّفاعيّة"، مشدّدةً على أنّ "القوّات مصمّمة على ضرب الإرهابيّين أينما كانوا".