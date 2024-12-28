النشرة: مدراء عامون ونقابيون من منطقة البقاع هنأوا اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة

تقدم العديد من رؤساء البلديات والشخصيات من منطقة البقاع، عبر "النشرة"، بالتهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

في هذا السياق، تمنى مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود للبنانيين عامة والمزارعين بشكل خاص عاماً مليئاً بالنجاح والإنفراج من جميع الأزمات، وأن يتطور المزارع اللبناني ويكون صمام امان في الاقتصاد الوطني.

كما تمنى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني أن يكون هذا العيد الأخير في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية، وأن تكون الأوضاع في العيد المقبل أفضل.

بدوره، تمنى رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام أن يكون للبنان يوم التاسع من كانون الثاني رئيس جمهورية مهم وقوي، وأن يكون هناك حكومة تعيد إعمار لبنان وأن نقدم الصورة الجميلة إلى الخارج.

من جانبه، تمنى رئيس إتحاد السباحة في لبنان الدكتور طوني نصار أن تكون الأيام المقبلة أفضل على لبنان وكل العالم، بينما هنأ رئيس مجلس قضاء زحلة الثقافي مارون مخول اللبنانين بسلامتهم، متمنياً أن تكون الحرب الماضية هي الأخيرة وأن يعم السلام في لبنان وكل دول العالم.

كما تمنى رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي أن تكون الأيام المقبلة أفضل، وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقدم وتطور وازدهار واستقرار.

بينما تمنى رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان بحاجة كي يكون لديه استقرار وأمن وحياة طبيعية.