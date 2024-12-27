شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حزب الوعى يزور قرية تونس بمحافظة الفيوم لدعم السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، قرية تونس بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار دعم السياحة الداخلية، ومن المقرر أن يقيم الحزب مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم.

يذكر أن حزب الوعي قد أدان اقتحام ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، لباحات المسجد الأقصى الشريف وتحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، ومعه عشرات المستوطنين.

وقال الحزب، إن هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال ووقف ضد السكان الفلسطينيين الأصليين، وتمنعهم من دخول الأقصى خلال أعياد اليهود، بهدف إرضاء اليمين المتطرف وكسب أصواته فى الكنيست، مما يؤدى إلى حرمان آلاف المسلمين من دخول الأقصى.

وأشار حزب الوعي، إلي أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقاً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها ووتيرتها سياسة ممنهجة يتم تنفيذها على الأرض.