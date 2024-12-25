شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: العفو الرئاسي لأبناء سيناء يؤكد تقدير الدولة لدورهم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، موضحا أن القرار يمثل خطوة هامة تؤكد تقدير القيادة السياسية للدور الوطني لأبناء سيناء في الحرب علي الإرهاب.



وقال الجبلي في تصريح صحفي له اليوم: إن قرار العفو يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية علي رد الجميل لأبناء سيناء الذين لهم دورا وطنيا عبر التاريخ في مساندة الدولة في الحفاظ علي أمن سيناء.

وأكد الجبلي، أهمية ذلك القرار في التوقيت الحالي الذى يتزامن مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة في تنمية سيناء سواء علي مجال التوسع الزراعى أو مشروعات الإسكان أو التوسع الصناعى، وغيرها من أشكال التنمية الشاملة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها، وتعمل على دمجهم فى مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف القطاعات.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمي منذ قليل، أمس الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.