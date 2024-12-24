وكالة الأنباء السورية: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن اتخاذ إدارة الأمن العام السوري جميع الإجراءات اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. ونشرت الوكالة صورة تظهر عددا من عناصر الأمن العام في منطقة للاحتفال بأحد أحياء مدينة حمص.

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