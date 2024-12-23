إدارة الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في تشرين الثاني بنسبة 2,30 بالمئة

أعلنت ​إدارة الإحصاء المركزي​ في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في ​لبنان​ لشهر تشرين الثّاني 2024، سجّل ارتفاعًا قدره 2,30 في المئة بالنّسبة لشهر تشرين الأوّل 2024، مع العلم أنّ التّغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن تشرين الثّاني 2024 بلغ 15,38 في المئة بالنّسبة لشهر تشرين الثّاني من العام 2023".

وأوضحت في بيان، أنّ "التّغيّر الشّهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تشرين الثّاني على صعيد المحافظات، سجّل النّسب الآتية:

- ارتفاعًا في محافظة بيروت وقدره 1,35 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 3,04 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الشمال وقدره 2,33 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة البقاع وقدره 0,98 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 1,40 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 0,89 في المئة".

وأشارت الإدارة إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات، على صفحة الإنترنت الخاصّة بالإدارة على: www.cas.gov.lb".