تعليق الرحلات الجوية من مطار دمشق الدولي وإليه حتى الأول من كانون الثاني المقبل

أعلن مطار دمشق الدولي في بيان، أنّه "تمّ تعليق جميع الرّحلات الجوّيّة من مطار دمشق الدولي وإليه، حتّى الأوّل من كانون الثّاني المقبل، باستثناء تلك الّتي حصلت على إذن خاص من هيئة الطّيران المدني السّوريّة".
وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارَين في سوريا في دمشق وحلب عمليّاتهما حتّى 18 و17 كانون الأوّل على التّوالي، بعد سيطرة المعارضة المسلّحة على المدينتَين.
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