"النشرة": الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات متتالية في أطراف بلدة علما الشعب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي نفّذ 3 تفجيرات متتالية في أطراف بلدة علما الشعب". وكان قد أفاد منذ بعض الوقت، بأنّ "الجيش الإسرائيلي قام بتفجير في وادي قطمون- رميش".

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