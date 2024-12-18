شكرا لقرائتكم خبر عن العالقون يصرخون تحت الأنقاض.. مقتل 14 ودمار واسع جراء زلزال فانواتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 14 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب مئات جراء زلزال فانواتو، الذي بلغت فوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر، ما تسبب في دمار واسع النطاق في الدولة الجزرية الواقعة بجنوب المحيط الهادئ.

وعمل رجال الإنقاذ طوال الليل في محاولة الوصول إلى بعض الأشخاص الذين كانوا يصرخون تحت الأنقاض.

وأعلن الصليب الأحمر حصيلة الضحايا في وقت مبكر من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) نقلًا عن مصادر حكومية.

تسبب الضرر واسع النطاق الذي لحق بالاتصالات والبنية التحتية الأخرى في إعاقة إصدار التقارير الرسمية، ولا تزال خدمة الهاتف معطلة.

200 مصاب

قالت كاتي جرينوود، رئيس منظمة الصليب الأحمر لمنطقة المحيط الهادئ ومقرها فيجي، في منشور على موقع "اكس"، إن أكثر من 200 شخص أصيبوا، وإن المستشفى الرئيسي في فانواتو تضرر، كما توقفت إمدادات المياه.

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الوصول إلى المطار والميناء البحري محدود للغاية بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق، الأمر الذي قد يؤثر على جهود إيصال المساعدات.



تضرر السفارات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على مسافة نحو 30 كيلومترًا غرب بورت فيلا، أكبر مدن فانواتو وعاصمتها، وعلى عمق نحو 57 كيلومترا (35 ميلًا).

وقال وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز، إن سفارة بلاده تقع في نفس موقع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإنها تعرضت لأضرار جسيمة.

ووذكرت الولايات المتحدة أن سفارتها أيضًا تعرضت لأضرار جسيمة، وأنها أغلقت أبوابها حتى إشعار آخر.

وأعربت الدولتان عن قلقهما بشأن السكان المحليين، وأبديتا استعدادا لمد يد العون.

مساعدات دولية

غرد بيترز على موقع إكس التواصل الاجتماعي:" تشعر نيوزيلندا بقلق بالغ بشأن الزلزال الكبير الذي وقع في فانواتو والأضرار التي سببها، قلوبنا مع شعب وسلطات فانواتو".

وأضاف: "نحن على استعداد لمساعدة فانواتو والاستجابة لطلبات المساعدة".

كما أكد بيان صادر عن البعثة الأمريكية في بابوا غينيا الجديدة الموقف نفسه.

وجاء في البيان: "قلوبنا مع جميع المتضررين من هذا الزلزال، وستعمل الحكومة الأمريكية عن كثب مع شركائنا في فانواتو".