يعقوب: هل أصبحت تركيا قبلة السياسيين اللبنانيين بعد عنجر والشام؟

لفت رئيس حركة "النّهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يزور غدًا تركيا، والرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أيضًا سيزور تركيا، قبل أن ينتقل إلى سوريا للقاء قائد إدارة العمليّات العسكريّة السّوريّة أحمد الشرع".
وتساءل في تصريح، "هل أصبحت تركيا قبلة السّياسيّين اللّبنانيّين، بعد عنجر والشام؟"، مشيرًا إلى أنّ "السّيادة ورفض التّدخل الخارجي لهما مفهوم خاص ومميّز في لبنان. لم أستطع أن أتعلّم"، ومعتبرًا أنّها "قدرة هائلة للتّحوّل والتّأقلم والحنكة السّياسيّة اللّبنانيّة".
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