الأرصاد الجوية: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء الاثنين

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن "حالة الطقس مستقرة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء الاثنين ليعود متقلباً مع أمطار ورياح ناشطة".

وذكرت الدائرة، أن "معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان لبوم السبت: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة متدنية مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، أما يوم الأحد سيكون صاف صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة".

وأضافت "الإثنين سيكون غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الجبال و على الساحل و رياح ناشطة احيانا يتوقع تساقط رذاذ متفرق خاصة في المناطق الشمالية، أمت الثلاثاء سيكون قليل الغيوم اجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها في الداخل و دون تعديل على الجبال".