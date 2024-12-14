تكنولوجيا: أول نظارة واقع معزز من سامسونج تعمل بنظام Android XR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أعقاب إعلان جوجل عن Android XR، وهو نظام تشغيل مخصص لأجهزة الواقع الممتد، كشفت سامسونج عن تعاونها مع كل من جوجل وكوالكوم لتطوير منصة Android XR على مدى “سنوات عديدة”.

ولكن المفاجآت لم تنتهِ هنا! أعلنت سامسونج عن تطوير أول نظارة واقع معزز مصممة خصيصًا لنظام Android XR، والتي تحمل الاسم الرمزي Moohan، وتعني “اللانهاية” باللغة الكورية.

صُممت النظارة لتكون “مزودة بأحدث تقنيات الشاشات، وإمكانات العبور، وأدوات الإدخال الطبيعي متعدد الوسائط”، مما يجعلها “لوحة مكانية” لاستكشاف العالم بطرق مبتكرة.

يمكن للمستخدمين من خلال هذه النظارة استخدام خرائط جوجل للتنقل، مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، أو التخطيط للرحلات باستخدام المساعد الذكي Gemini. من اللافت أن المساعد Bixby لم يُذكر في البيان الصحفي الرسمي، مما يثير التساؤلات حول مستقبله.

تؤكد سامسونج أن النظارة ستكون خفيفة الوزن ومُصممة هندسيًا لضمان أقصى درجات الراحة أثناء الاستخدام. وعلى الرغم من أن التفاصيل الكاملة لم تُكشف بعد، يتوقع أن تُصدر سامسونج المزيد من المعلومات حول موهان في العام المقبل، إذا صحت الشائعات الأخيرة.

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