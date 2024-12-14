توقعات بسقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، وانخفاضاً في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

ذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

في الخليج العربي، يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 02:43، والجزر الأول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 26 :06.

أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 23:08 والمد الثاني عند الساعة 22:34، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.