وصول الإعصار شيدو إلى أرخبيل مايوت الفرنسي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب الإعصار شيدو، صباح السبت، أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، حيث أعلنت حالة التأهب القصوى مع توقع اشتداد الرياح المصاحبة له والتي تجاوزت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة.

وضرب الإعصار جزيرة بوتيت تير في شرق الأرخبيل، حيث يخشى أن تصل سرعة الرياح «إلى 200 و230 كلم/ساعة»، بحسب آخر نشرة للأرصاد الجوية الفرنسية، متوقعة رياحاً مدمرة أشد من تلك التي صاحبت الإعصار كاميسي عام 1984.

وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة كهرباء واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.

وفي مدينة أوانغاني، قال رئيس البلدية يوسف أمبدي إنه يخشى: «الأسوأ... لا يمكننا الخروج ولكن ما نشاهده يفوق الوصف».

ومنذ الصباح الباكر، أصدرت السلطات تحذيراً أرجوانيا، وهو ما يعني لزوم جميع السكان منازلهم وعدم الخروج، بما يشمل أجهزة الطوارئ والأمن وجميع عناصر الإنقاذ.