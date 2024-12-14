استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، وتدمير وحرق منازل في بيت لاهيا وجباليا.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع الليلة الماضية واليوم إلى ١٨ شهيدًا وعشرات المصابين.

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