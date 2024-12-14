الامارات | "الشعبة الإماراتية" تشارك بالجلسة العامة للبرلمان العربي في القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة .

تضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأكد معالي محمد اليماحي، في كلمة له خلال ترؤس جلسة البرلمان العربي، ضرورة تكثيف الحضور العربي في التعامل مع الأزمات القائمة في المنطقة العربية، ودعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية التي تقودها جامعة الدول العربية في التعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن العربي.

وقالت سعادة ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عرضت خطة عملها خلال الجلسة، والتي تضمنت الموضوعات التي تناقشها اللجنة ومن أبرزها موضوع تعزيز فرص العمل والتطوع لكبار السن في المنطقة العربية.

وقال سعادة ماجد المزروعي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، قدمت تقريرها الذي تناول مشروع قانون استرشادي عربي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، والرؤية العربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها في العالم العربي .

وأوضح سعادة محمد الظهوري أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت تقريرها الذي تضمن خطة عملها لدور الانعقاد الأول، ومساهمة الأعضاء في موازنة البرلمان العربي للعام 2024، ومقترح تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الاقتصادية، ومسودة إستراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.