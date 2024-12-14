شكرا لقرائتكم خبر عن قادة مجموعة الدول السبع يبحثون آخر تطورات الأوضاع في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الأوضاع في سوريا

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، خلال اجتماع افتراضي مع قادة مجموعة الدول السبع (G7)، آخر تطورات الأوضاع في سوريا.وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الافتراضي أن هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا تُستدعي الترحيب، ويجب أن ينصب التركيز على ما سيحدث لاحقًا.وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لضمان سلامة الشعب السوري، مع دعم عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل نظام حكم موثوق وشامل وغير طائفي يمثل جميع فئات الشعب السوري.وأجمع قادة مجموعة السبع على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها خلال مرحلة الانتقال السياسي وفي المستقبل، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري.