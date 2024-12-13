وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط غزة



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأكدت في بيان لها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء، ماهي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية. وقالت:" تجدد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، حفاظاً على أرواح المدنيين وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية.

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