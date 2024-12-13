ياسين أطلق من الضاحية المرحلة الأولى من توزيع المساعدات على العائدين والمتضررين

أطلق منسّق لجنة الطّوارئ الحكوميّة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، من باحة عاشوراء في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائيّة وأدوات النّظافة على الأهالي العائدين والمتضرّرين.

وأشار ياسين في تصريح، إلى أنّ "من الضّاحية الّتي تلملم جراحها وتبدأ بمسيرة التّعافي، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائيّة وأدوات النّظافة على الأهالي العائدين والمتضرّرين في الضاحية الجنوبية، الّتي تهدف إلى مساعدة 15 ألف أسرة، بالتّعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضّاحية، وبالشّراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة إنقاذ الطّفل والصّليب الأحمر اللّبناني؛ وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانيّة المشترك بين الحكومة اللّبنانيّة ومنظّمات الأمم المتّحدة والهيئات الإنسانيّة".

وأوضح أنّ "العمل سيستمر لإيصال المساعدات الغذائيّة والإغاثيّة للأهالي العائدين إلى مدنهم وبلداتهم والمتضرّرين من العدوان للأشهر المقبلة، بالتّعاون مع لجان الطّوارئ في المحافظات ومع المنظّمات الدّوليّة والإنسانيّة الشّريكة".