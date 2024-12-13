ملك الأردن ورئيس وزراء اليونان أكدا أهمية أمن سوريا: لضمان نجاح وقف إطلاق النار بلبنان

أكّد ملك الأردن ​عبدالله الثاني​، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، بحثا خلاله بمستجدّات المنطقة وخاصّةً الأوضاع في ​سوريا​، أنّ "ضمان أمن سوريا واستقرارها سيعزّز أمن المنطقة واستقرارها".

وركّز على "ضرورة تنسيق الجهود الدّوليّة بهذا الصّدد"، مشدّدًا على أنّ "الخطوة الأولى لوقف التّصعيد في المنطقة، هي الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على ​غزة​". ودعا إلى "مضاعفة المساعدات الإنسانيّة للقطاع، وضمان وصولها دون اعتراض أو تأخير".

وذكر الديوان الملكي الأردني، أنّ "الجانبَين أكّدا أهميّة مواصلة الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النّار في ​لبنان​".