تواصل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري مع سفير لبنان في الاردن لمتابعة ما عرضته قناة أردنية عن معتقل في سجن صيدنايا يشتبه بأنه المعتقل سايد شهيد باتور من زغرتا.

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري تواصل مع سفير لبنان بالاردن لمتابعة ملف سجين محرر من صيدنايا يشتبه بأنه لبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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