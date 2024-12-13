شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "Astro Bot" تفوز بجائزة لعبة العام في حفل The Game Awards 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت "Astro Bot" اللعبة الحصرية لجهاز PlayStation 5 والتي طورتها شركة Team Asobi، بجائزة لعبة العام في حفل The Game Awards 2024، الذي أقيم في لوس أنجلوس.

فوزر لعبة "Astro Bot بجائز لعبة العام في 2024

وقد ظهرت اللعبة "Astro Bot ، التي تم إطلاقها في سبتمبر، منتصرة في فئة شديدة التنافسية، متفوقة على المنافسين البارزين الآخرين مثل "Final Fantasy VII Rebirth" و" Wukong" و"Balatro"

لم تحصل لعبة "Astro Bot" على جائزة لعبة العام فحسب، بل انتصرت أيضًا في ثلاث فئات إضافية: "أفضل لعبة عائلية"، و"أفضل إخراج للعبة"، و"أفضل لعبة أكشن/مغامرة".

ولعبة Astro Bot هي لعبة منصات تم تطويرها بواسطة Japan Studio ، فقد تم إصدار اللعبة في عام 2018 لجهازي PlayStation 4 وPlayStation VR، وهي تتبع مغامرات Astro، وهو روبوت مصمم لإنقاذ زملائه من كوكب غريب.

تفاصيل أكثر عن لعبة "Astro Bot"

ويتحكم اللاعبون في Astro من منظور الشخص الثالث، باستخدام وحدة التحكم DualShock 4 للتنقل عبر 26 مستوى موزعة على خمسة عوالم مختلفة، و Astro هو روبوت يمكنه التحرك في مساحة ثلاثية الأبعاد، واثناء اللعبة يكون اللاعب مقيد في موضع ثابت، مما يخلق مزيجًا فريدًا من اللعب ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد.



وبمساعدة خطافه الموثوق به وأدوات أخرى، يجب على أسترو القتال ضد المخلوقات المعادية، وتجنب الفخاخ القاتلة، وحل الألغاز لإنقاذ زملائه في الطاقم.

تتميز اللعبة بآليات الواقع الافتراضي المبتكرة، والرسومات الجميلة، والموسيقى التصويرية الساحرة، لمتنحك تجربة لعبة مبدعة.