أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن "تصريحات الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن خطورة الهجمات بصواريخ أتاكمز على العمق الروسي تتوافق تماما مع موقف موسكو".

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: تصريحات ترامب بشأن خطورة الهجمات بصواريخ أتاكمز على العمق الروسي تتوافق تماما مع موقف موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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