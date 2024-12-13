السفير المصري: الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية وبري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحاً

أكد السفير المصري علاء موسى، في حديث تلفزيوني أن "الاجتماع الأخير بين اللجنة الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان من أفضل وأكثر الاجتماعات وضوحا"، لافتا الى ان "بري أكد التزامه بجلسة 9 كانون الثاني وأنه يسعى الى الوصول لرئيس توافقي وان الرئيس سيدعم القرار 1701|؟

واوضح موسى ان "المقصود بالرئيس الجامع ان يكون حاصل على التوافق بين الكتل النيابية وبالتالي يجب ان يأتي بأكبر عدد من الاصوات"، معتبرا ان "الرئيس القادم يجب ان يحمل معه مواصفات معينة تسهل عمله فالمطلوب منه أمور عدة ينبغي ان يتعامل معها وان يكون لديه تكاتف من القوى السايسية".