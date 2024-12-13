شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. أضرار الاستخدام العشوائي لأدوية الاكتئاب بدون استشارة طبية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تأتي بعنوان "تفتيش مفاجئ" والتى عرضت الليلة عبر فضائية Dmc في تمام الساعة العاشرة مساءً، قضية الابتزاز الإلكتروني التي يتعرض لها الكثير من الفتيات في مختلف محافظات مصر، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلي ارتكاب جرائم، والتي يلجأ إليها بعض من منتحلي الشخصيات عن طريق حسابات وهمية لفبركة بعض الصور للحصول على منافع مادية، وهو ما يشكل صدمة للمجني عليهم ويضطرهم إلى ارتكاب جرائم أو إزهاق حياتهم.

وتعمل الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه، على توعية الأهل والأقارب والأصدقاء للتعامل مع ذويهم في حال تعرضهم للابتزاز الالكتروني، بالإضافة إلى التوعية بضرورة الإبلاغ عن تلك القضايا عن طريق الخط الساخن لوزارة الداخلية في إدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الإنترنت والذي يعرض بنهاية الحلقة وهو "108"، وفقًا لموقع "mind".

أدوية الاكتئاب وتناولها دون وصفة طبية، أمر في غاية الخطورة، فمثل هذه الأدوية لها الكثير من الآثار الجانبية إذا لم تعطى بشكل مثالي وجيد وبحساب حسب ما يحددها الطبيب المختص الذي يطلع على الحاله بشكل مفصل، ويحدد مدى الاحتياج له.

من أبرز الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب العشوائية

اضطرابات في سكر الدم

الاصابه بالصداع

اضطرابات معوية وغثيان

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يتحول الأمر إلى الاصابة بمشاعر انتحارية

اضطرابات في سكر الدم

اضطرابات في صحة الفم

الإصابة بالهوس الخفيف

اضطرابات في اليقظة والانتباه

بعض الأعراض الجسدية مثل الإصابة بالإمساك وجفاف الفم

قد يصاب البعض ببعض الهلاوس

اضطرابات في صحة العين أيضًا

الشعور بالاضطراب العام والارتباك

اضطرابات حادة في النوم وصعوبة النوم

صعوبات في التبول

هلاوس مختلفه الاشكال

اضطرابات في ضربات القلب

اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة تناول دواء غير موصوف من قبل طبيب مختص وبالتالي لا يمكن حساب الجرعة والاحتياج المناسب، ولذا شدد التقرير على ضرورة زيارة المختص وعدم تناول أي نوع من الأدوية النفسية أو الخاصة بالاكتئاب إلا وفقًا لرؤيته.