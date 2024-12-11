ترامب: عدد المختطفين الأحياء في غزة أقل بكثير مما تتوقع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، إن "عدد المختطفين الذين يعيشون في قطاع غزة أقل بكثير مما تعتقده إسرائيل".

وأضاف ترامب في مقابلة متلفزة الليلة الماضية مع قناة "إن بي سي:"، "لست مؤمنا بشدة بوجود عدد كبير جدا منهم على قيد الحياة، ولسوء الحظ لقد رأيت كيف تم معاملتهم ورأيت فتاة صغيرة يتم سحبها بعنف من شعرها وإلقائها في الجزء الخلفي من السيارة كما لو كانت كيسا من البطاطس".

وتابع "أكره أن أقول ذلك لكنني أعتقد أن عدد المختطفين الأحياء أقل بكثير من المتوقع، ويعتقد الناس أن هذا مجرد رأيي لكنني كنت على حق في كل شيء تقريبا".

وفي رده على سؤال فيما إذا كان سيضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة، قال "بالتأكيد أريده أن ينهيها لكن يجب أن يكون هناك نصر حتى لا يتكرر مثل هذا الهجوم الفظيع".

المصدر : وكالات