وزارة الصحة: 3 شهداء في غارة العدو الإسرائيلي على بنت جبيل وشهيد في غارة على بيت ليف

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء".

وكذلك أعلن المركز، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بيت ليف أدت إلى سقوط شهيد".