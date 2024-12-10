مفاجأة.. مهاجم مانشستر يونايتد معروض للبيع في يناير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في مفاجأة من العيار الثقيل، استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي على الاستماع إلى العروض المقدمة لنجم خط هجومه بداية من يناير المقبل.

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” ألمانيا أن إدارة النادي قررت الاستغناء عن خدمات ماركوس راشفورد في الميركاتو الصيفي على أقصى تقدير، وقد تقبل رحيله في يناير المقبل في حال وضول عرض ضخم، وفق “الشرق”.

ورغم ظهوره بمستوى جيد تحت قيادة المدير الفني الجديد روبين أموريم، إلّا أن إدارة النادي عازمة على التخلص من خدمات راشفورد، أحد خريجي أكاديمية النادي والذي بدات مسيرته مع الفريق الأول قبل 10 سنواتٍ.

وخاض راشفورد، الذي بدا لاعباً لا يمكن المساس به في يونايتد، 426 مباراة مع الفريق وسجل خلالها 142 هدفاً.

لماذا يحاول يونايتد الاستغناء عن خدمات راشفورد؟

وفقاً للمصدر نفسه، فإن السبب وراء هذا القرار هو محاولة الإدارة تحاول التخلص من عبء الراتب الضحم الذي يتقاضاه الإنجليزي الدولي، والمُقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويحاول يونايتد التوافق مع قواعد الرابح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسيساهم رحيل راشفورد في تقليص فاتورة الرواتب بالنادي.

كان راشفورد قد انفجرت قدراته التهديفية في الموسم قبل الماضي 2023-2024 حين سجل 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 6 أهداف في الدوري الأوروبي، ومثلها في كأس الرابطة، قبل أن يتراجع مردوده بشكل واضح في الموسم التالي.

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