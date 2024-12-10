الأمن العام أعلن حاجته لتطويع ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، "حاجتها لتطويع ضبّاط اختصاصيّين (أطبّاء، صيادلة، مهندسون وإداريّون) بطريقة المباراة، من بين المدنيّين والعسكريّين، من الذكور والإناث".

وأوضحت في بيان، أنّه "يتمّ تقديم الطّلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيًّا، اعتبارًا من تاريخ 16/12/2024 ولغاية تاريخ 20/12/2024 ضمنًا، من السّاعة 8.00 وحتّى السّاعة 15.00 من كلّ يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر- ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA؛ وفقًا للأحرف الأبجديّة الّتي تبدأ بها شهرة المرشّحين".

وأشارت المديريّة إلى أنّ "للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:

- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليميّة.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: security.gov.lb-www.general.

- الاتصال على الرّقم 1717".