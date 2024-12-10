أعلنت المديرية العامة للأمن العام، "حاجتها لتطويع ضبّاط اختصاصيّين (أطبّاء، صيادلة، مهندسون وإداريّون) بطريقة المباراة، من بين المدنيّين والعسكريّين، من الذكور والإناث".
وأوضحت في بيان، أنّه "يتمّ تقديم الطّلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيًّا، اعتبارًا من تاريخ 16/12/2024 ولغاية تاريخ 20/12/2024 ضمنًا، من السّاعة 8.00 وحتّى السّاعة 15.00 من كلّ يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر- ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA؛ وفقًا للأحرف الأبجديّة الّتي تبدأ بها شهرة المرشّحين".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:
- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليميّة.
- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: security.gov.lb-www.general.
- الاتصال على الرّقم 1717".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام أعلن حاجته لتطويع ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة من بين المدنيين والعسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.