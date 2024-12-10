عملة بتكوين المشفرة تهوي 5 بالمئة إلى 95519 دولارا

هوت بتكوين، كبرى العملات المشفرة في العالم وأشهرها، خمسة بالمئة إلى 95519 دولارا في الساعة 21.03 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وتراجعت بتكوين 7.1 بالمئة من أعلى مستوى لها هذا العام عند 103647 دولارا الذي سجلته في الخامس من كانون الأول.