المرصد السوري: مقتل 11 مدنيا جراء استهداف مسيرة تركية منزلا شمال الرقة في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 11 مدنيا بينهم ستة أطفال جميعهم من عائلة واحدة، جراء استهداف مسيّرة تركية منزلا في قرية في شمال سوريا ضمن منطقة خاضعة للإدارة الكردية".

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